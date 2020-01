Ex-ministro da Justiça é o novo PCA do BFA

O BFA informa que, Rui Mangeuira, que foi exonerado em Outubro do ano passado de embaixador de Angola no Reino Unido, foi nomeado por unanimidade pelos accionistas Unitel (detentora de 51,9% do capital social do BFA) e Banco BPI (detentor de 48,1% do capital social do BFA). Os novos membros do conselho de administração assumem o banco no o triénio 2020/2022.

O novo corpo directivo do BFA está composto por:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: João Boa Francisco Quipipa

Vice-Presidente: Luis Graça Moura

Secretário: Tidiane de Sousa Mendes dos Santos

Conselho de Administração:

Presidente: Rui Jorge Carneiro Mangueira

Vice-Presidente: António Domingues

Vice-Presidente: Osvaldo Salvador de Lemos Macaia

Vogais: António Simões Matias

Divaldo Kienda Feijó Palhares

Francisco Mendes Costa

Jacinto Manuel Veloso

Otilia do Carmo Faleiro

Comissão Executiva do Conselho de Administração:

Presidente: António Manuel Antunes Domingues da Silveira Catana

Vogais: Francisco Massango Sebastião Machado

Maria Manuela Martins Moreira

Natacha Sofia da Silva Barradas

Vera Cristina dos Anjos Tangue Escórcio

Conselho Fiscal:

Presidente: Ari Nelson Correia Brandão

Vice-Presidente: Rodrigo Aguiar Quintas

Vogal: Valdir de Jesus Lima Rodrigues