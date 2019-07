Ex-ministro da Economia britânico candidato a lugar de Lagarde no FMI

O antigo responsável pela pasta de economia no mandato de David Cameron, entre 2010 e 2016, acredita que consegue o apoio da Europa, Estados Unidos da América e China para liderar o FMI.

George Osborne espera ganhar o apoio de Boris Johnson para a corrida, caso este seja eleito líder do Partido Conservador e primeiro-ministro britânico.

George Osborne é o actual director do jornal “Evening Standard”, e recentemente apoiou Boris Johnson para suceder a Theresa May, em vez de Jeremy Hunt, actual ministro das Relações Externas a inglaterra.

A posição de Christine Lagarde, de director-gerente do FMI, deve ficar livre caso a actual directora receba o apoio do Parlamento Europeu, após a sua nomeação como próxima presidente do Banco Central Europeu. Osborne disse a amigos que o trabalho do FMI é fascinante em tempos de desafios para instituições internacionais, já que o actual contexto económico requer “um comunicador político qualificado” e “não um tecnocrata”.

O “Financial Times” afirma que o “tecnocrata” que Osborne menciona é o actual governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, personalidade conhecida do FMI desde que presidiu o ‘Financial Stability Board’, de 2011 a 2018.