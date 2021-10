Ex-BANC indemniza pessoal em 75 milhões kz

Os 200 ex-colaboradores do falido Banco Angolano de Negócios e Comércio (BANC) vão receber, em resultado dos termos dos acordos entre as partes, 75 milhões Kz em compensações e indemnizações, noticiou o Jornal de Angola.

Um grupo de 50 antigos trabalhadores assinou já os termos do acordo de rescisão do vínculo e vai receber, em compensação, 37,14 milhões Kz.

Contudo, outros 93 têm créditos por liquidar no valor de 2,06 mil milhões Kz. O prazo dado foi de três anos para o devido ajuste, por ser o período que se prevê durar o processo de liquidação total do antigo banco, cuja falência foi imputada pelo tribunal aos antigos administradores.

“Temos ensaiado diálogo com os trabalhadores nessa condição, pelo que está a ser definido um prazo de até três anos, tempo estimado de continuação das funções da administração da massa falida, para efectuar amortizações, dentro das possibilidades “, disse.

Acrescenta que quem puder fazer o pagamento imediato do passivo, não há impedimentos. Tudo isso decorre sem prejuízo da hipótese de encontrarmos uma instituição que nos compre essa dívida, com quem os trabalhadores passariam a cumprir o plano de amortizações.

No entanto, há pouco mais de um mês, foi desencadeado, por via de um escritório de advogados ao serviço da massa falida, um processo de diálogo com os trabalhadores para a assinatura de acordos de rescisão de vínculo com o ex-BANC.

Trata-se de algo que a administração provisória, indicada anteriormente pelo BNA, não havia feito e que inclui os montantes individuais de compensação, numa tentativa a que um bom número de trabalhadores aderiu, sobretudo, os que não possuem dívidas com o banco falido.