Europa segura-se perto de máximos de fevereiro. Astrazeneca brilha

O Stoxx600 sobe 0,11% para os 402,02 pontos, cntando a sexta sessão consecutiva de ganhos e mantendo-se perto do máximo de fevereiro que foi atingido na última sessão.

Este índice é acompanhado por Paris, Londres e amesterdão no verde mas com subidas muito ligeiras em cada uma destas passas. Lisboa, Madrid e Frankfurt decidem-se pelo vermelho.

O otimismo fica mais contido depois de ter havido um recuo em parte dos estímulos nos Estados Unidos. O presidente Trump e a Casa dos Representantes propuseram entregar chegues de 2000 dólares à população, e vez dos 600 dólares inicialmente previstos, mas esta proposta não passou no Senado.

No âmbito do Stoxx600, as cotadas da banca e do turismo são aquelas que mais puxam pelo índice, enquanto o sector dos recursos básicos e o automóvel mostram as quebras mais acentuadas.

Em destaque, a farmacêutica AstraZeneca avança 1,8% após ter tido a primeira aprovação para a sua vacina da COVID-19, que produziu em parceria com a Universidade de Oxford. O Reino Unido torna-se o primeiro país a conceder esta luz verde.