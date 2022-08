Europa recupera e acelera para ganhos

As principais praças da Europa ocidental abriram a negociação semanal em terreno positivo, com os investidores de olhos postos na demonstração de resultados trimestrais das empresas. Isto depois de o índice de referência, Stoxx 600, ter registado o pior dia em três semanas na sexta-feira, pressionado pelo sector tecnológico que tombou mais de 2%.

O índice de referência para o Velho Continente ganha 0,76% para 439,04 pontos, com todos os sectores a negociarem no verde. A registar os maiores ganhos está o sector do petróleo e gás, seguido do sector mineiro e das “utilities” (água, luz, gás). Do outro lado, o sector alimentar, media e telecomunicações negoceiam a subir abaixo de 0,5%.

“Os mercados têm-se provado resilientes nas últimas semanas”, explica Esty Dwek, analista do Flowbank à Bloomberg. “A Europa continua a surpreender pela positiva, mas a perspectiva de crescimento permanece negativa, sugerindo que o recente bom desempenho não deve durar até ao final do ano”.

Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax sobe 0,98%, o espanhol IBEX 35 avança 0,91%, o francês CAC-40 e o holandês AEX valorizam 0,71%. Já o britânico FTSE 100 soma 0,61% e o português PSI pula 0,74%.

O italiano FTSEMIB ganha 0,81%, mesmo depois da agência de rating Moody’s ter baixado o “outlook” de crescimento económico para o país.