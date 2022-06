Europa no vermelho

Os futuros sobre os principais índices europeus apontam para um arranque de sessão no vermelho, à medida que o petróleo escala no mercado internacional aumentando o temor entre os investidores se os bancos centrais não terão de adoptar uma política monetária ainda mais restritiva para conter a inflação.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 desvalorizam 0,3%.

O mercado está a reagir a subida do petróleo russo acordado esta segunda-feira em Bruxelas pelos líderes europeus e que irá reduzir em cerca de 90% as importações de petróleo da Rússia pelo bloco comunitário até ao final do ano.

Os investidores temem que o disparo das cotações do ouro negro e derivados (gasóleo e gasolina) possa aguçar a inflação obrigando a um endurecimento da política monetária nos bancos centrais. Esta terça-feira são divulgadas as estimativas rápidas da inflação referentes a maio da Zona Euro, Itália e França.

Na Ásia, a sessão encerrou de forma mista. No Japão o Nikkei caiu 0,30% e o Topix desvalorizou 0,5%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,5% enquanto na China, em Hong Kong o tecnológico Hang Seng valorizou 0,9% e Xangai cresceu 0,8%.

Na sessão asiática, o mercado esteve ainda a digerir os números da produção industrial chinesa que caíram novamente em Maio devido ao combate de Pequim contra a Covid-19. O índice industrial de gestores de compras da China tocou em 49,6 em Maio , uma ligeira subida face à leitura de abril (47,4), mas ainda abaixo da fasquia dos 50 pontos que separa o crescimento da contracção.