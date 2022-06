Europa negoceia no verde

As principais praças europeias estão a negociar em terreno positivo, mas com ganhos pouco expressivos, depois de terem registado as maiores perdas desde Março na semana passada. O facto de ser feriado nos Estados Unidos pode fazer com que o volume de acções negociado seja menor.

O índice de referência para o Velho Continente, Stoxx 600, valoriza 0,42% para 404,94 pontos. A sustentar estão sectores como a banca, retalho e petróleo e gás que ganham mais de 1%. A negociar em terreno negativo, estão apenas quatro sectores, indústria, recursos básicos, serviços financeiros e o sector alimentar.

Esta semana os investidores vão estar atentos aos discursos de membros tanto do Banco Central Europeu, como da Reserva Federal norte-americana, à procura de mais pistas sobre as medidas que poderão ser tomadas pelas autoridades monetárias.

Entre os principais índices da Europa Ocidental, o britânico FTSE 100 subiu 0,73%, seguido do espanhol IBEX 35 a somar 0,68% e do alemão Dax que pula 0,41%. A registar ganhos está ainda o índice de Amesterdão AEX, que regista um acréscimo de 0,21%.

O único que perde é o francês CAC 40, a desvalorizar 0,06%, isto depois do actual presidente Emmanuel Macron, ter perdido este domingo a maioria absoluta no parlamento, o que poderá dificultar a governação no país.