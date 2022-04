Europa negoceia mista depois de arrancar no vermelho

A Europa arrancou a sessão no vermelho, estando entretanto a negociar de forma mista, à medida que os investidores avaliam o início da “earnings season” referente ao primeiro trimestre, face aos números da inflação que galopam em todo o bloco.

O “benchmark” europeu Stoxx 600 está a ser negociado na linha de água (-0,01%), depois de ter começado o dia a perder 0,3%. Dos 20 sectores que compõe o índice, a mineração liderou os ganhos, enquanto do sector de cuidados pessoais comandou as perdas, pressionado sobretudo pela Tesco que cai 5,60% depois de ter anunciado que espera que o lucro se mantenha ou diminua ligeiramente este ano.

Nas restantes praças europeias o espanhol IBEX está a ser negociado na linha de água (0,04%), o alemão DAX cai 0,43%, enquanto o francês CAC 40 e o britânico FTSE somam 0,11% cada um. Amesterdão mergulha 0,22%, assim como Lisboa que derrapa 0,13%.

As acções europeias caíram desde o início do ano, à medida que o mercado está preocupado com o galopar da inflação, o aumento das taxas de juro por parte dos bancos centrais e com o impacto da guerra na Ucrânia na recuperação económica no bloco.

O agravamento dos juros no mercado das dívidas soberanas também pesou sobre o mercado accionista nas últimas semanas. Os investidores estão agora atentos ao início da época de resultados referente ao primeiro trimestre e à reunião do Banco Central Europeu (BCE), agendada para esta quinta-feira.