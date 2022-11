Europa deve arrancar negociação positiva

As principais praças europeias devem hoje arrancar a negociação em terreno positivo, após o “rally” em Wall Street e a sessão de ganhos na Ásia. Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,3%.

Esta quarta-feira a atenção dos investidores vai estar na divulgação das minutas da reunião de Novembro da Reserva Federal norte-americana que deverão dar mais indicações sobre a política a seguir por parte da autoridade monetária dos Estados Unidos.

Na Ásia, foram registados ganhos, numa altura em que os investidores vão pesando os riscos de novos confinamentos na China, bem como as multas que podem vir a ser aplicadas às grandes tecnológicas por parte do regulador chinês, como foi o caso do Ant Group.

“A Covid na China vai continuar a criar volatilidade, mas não foi completamente inesperado e já estava de certa forma incorporado no preço das ações”, afirmou Charu Chanana, analista do Saxo Capital Markets, à Bloomberg. “Por agora, as acções estão a receber um empurrão das ‘yields’ mais baixas e expectativas que as minutas da Fed sejam mais ‘dovish’”.

Pela China, o tecnológico Hang Seng subiu 0,4%, enquanto Xangai cedeu 0,2%. Pelo Japão, o Nikkei e o Topix estiveram encerrados devido a feriado. Pela Coreia do Sul, o Kospi registou uma subida de 0,7%.