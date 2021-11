Europa desliza para terreno negativo. Sector da energia trava maiores quedas

O Stoxx 600, o índice que agrupa as 600 maiores cotadas da Europa, está a ceder ligeiramente, a cair 0,07% para 389,81 pontos.



Com a maioria dos sectores a negociar em terreno negativo, os ganhos de 1,43% registados pelo sector da energia, num dia em que os preços do petróleo estão em alta, está a travar maiores quedas no índice pan-europeu.

Além da energia, apenas o sector químico e a indústria estão "no verde", ainda que com ganhos ligeiros (0,18% e 0,03%, respectivamente).



As maiores quedas estão a ser registadas nesta altura pelos sectores automóvel, que desvaloriza 0,94%, seguido pelo sector do retalho, que desvaloriza 0,79%.



A Siemens Gamesa Renewable Energy lidera os ganhos entre as empresas do Stoxx 600, com uma valorização de 8,44%. Em sentido contrário, a Henkel está a ceder mais de 5% esta manhã, depois de a cotada apresentar contas do trimestre e deixar alertas sobre os aumentos dos preços das matérias-primas.



Entre as praças europeias, apenas o PSI-20 e o índice francês CAC40 estão "no verde", com ganhos de 0,26% e 0,11%, respectivamente. O espanhol IBEX cai 0,2%, o alemão DAX cede 0,06% e o FTSE 100 0,01%.