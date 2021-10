Europa com pior perda em 11 meses devido à subida dos juros da dívida

As bolsas europeias encerraram em baixa, com o índice de referência Stoxx 600 a registar a pior queda mensal desde Outubro de 2020, numa altura em que os receios em torno do aumento das "yields" das obrigações ofuscam o otimismo acerca da retoma económica, noticiou o jornal Negócios.

O agravamento dos juros da dívida soberana intensificou os receios de muitas acções sobrevalorizadas, especialmente no sector tecnológico. "Se os juros subirem mais, isto poderá pesar especialmente nas acções de grande crescimento do sector tecnológico, cujos dividendos têm uma baixa rendibilidade", comentou recentemente à Bloomberg, Fawad Razaqzada, analista do ThinkMarkets.

O Stoxx 600 encerrou a ceder 0,18%, para 455,87 pontos. No acumulado de Setembro perdeu 3,4% - se bem que neste trimestre tenha registado uma subida de 0,4%.

Na sessão desta quinta-feira, a última de Setembro, o sector das viagens & lazer foi o que teve o pior desempenho, a recuar 2,2%. Também o retalho negociou no vermelho, a perder 1%.

O sector com melhor performance foi o mineiro, animado pela subida do preço do minério de ferro.

Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax cedeu 0,7%, o francês CAC-40 desvalorizou 0,6%, o italiano FTSEMIB recuou 0,2%, o britânico FTSE 100 perdeu 0,3% e o espanhol IBEX 35 caiu 0,9%. Em Amesterdão, o AEX registou um decréscimo de 0,5%.