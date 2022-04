Europa aponta para verde horas antes da reunião do BCE

Os futuros sobre os principais índices europeus apontam para um arranque de sessão no verde, motivados pela flexibilização económica da China, que irá aliviar a política monetária para fazer frente à propagação de novos casos de Covid-19, e horas antes da reunião do Banco Central Europeu (BCE).

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 estão a subir 0,56%, um sentimento vivido também pelos futuros negociados sobre o alemão DAX (0,56%) e o britânico FTSE (0,24%).

Na Ásia, o dia terminou no verde com as boas notícias vindas da China, um factor que também está a puxar pelos futuros europeus. O Topix terminou o dia a valorizar 0,95%, o Nikkei soma 1,22%. Em Hong Kong, o Hang Seng terminou o dia a ganhar 0,93% e Xangai encerrou a sessão a subir 1,57%.

Pequim anunciou esta quarta-feira que em breve irão ser reduzidos os índices de exigência de reserva dos bancos (na sigla inglesa RRR), de forma a apoiar a economia chinesa abalada pelos confinamentos em várias regiões do país, que serviram como medida de linha da frente para combater a propagação de novos casos de Covid-19.

Esta sexta-feira arranca o tríduo pascal para muitos cristãos, pelo será feriado em várias regiões do mundo. Assim as principais bolsas asiáticas incluindo Hong Kong, e Singapura e as mas destacadas praças europeias e norte-americanas, assim como as da Austrália estarão encerradas.