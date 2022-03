Europa aponta para o vermelho. Fim de sessão na Ásia marcada por perdas

As negociações de futuros dos principais índices bolsistas europeus apontam para um arranque de sessão no vermelho, num dia marcado pela notícia da suspeita de Bruxelas sobre a ajuda de Pequim à economia russa e perante a possibilidade de novas sanções contra o Kremlin.

Os futuros do Euro Stoxx 50 estão a cair 0,24%, enquanto os futuros do britânico FTSE mergulham 0,1%.

Esta sexta-feira, 25, é o segundo dia da reunião do Conselho Europeu e onde serão debatidas sobretudo questões relacionadas com a crise energética, assim como a dependência do bloco ao gás russo.

Na Ásia, a sessão terminou mista com o Nikkei a valorizar 0,14%, o Topix na linha de água a deslizar 0,09%, enquanto em Hong Kong o Hang Seng caiu 2,9% e Xangai mergulhou 0,77%.

O mercado foi sobretudo afectado pelas acções da fabricante de alumínio russa, Rusal, cotada em Hong Kong, que caíram mais de 4%, dando continuidade às perdas desta semana, depois de a companhia ter anunciado na segunda-feira, 21, que estava a avaliar o impacto de uma proibição imposta pelo governo australiano no domingo sobre as exportações de alumínio para a Rússia.

A sessão foi ainda pressionada pelas acções da JD Logistics caíram mais de 14%. A empresa pretende levantar mais mil milhões USD norte-americanos, através de uma venda de acções, vendendo cada acção por 20,71 USD.