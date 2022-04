Europa aponta para o vermelho

Os futuros sobre os principais índices europeus apontam para um arranque de sessão no vermelho, um dia depois de terem sido divulgadas as atas da última reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed) que decorreu em março e que apontam para que nos próximos meses seja reduzido o número de obrigações contidas no balanço do banco central, avança o Negócios.

Segundo as ditas minutas divulgadas depois da sessão europeia desta quarta-feira, os membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) da Fed apontam para que a instituição comece a reduzir o volumoso número de obrigações que detém no seu balanço, a um ritmo máximo de 95 mil milhões USD (86,7 mil milhões de euros) por mês, endurecendo assim ainda mais o seu posicionamento de combate à inflação.

Esta redução repartida entre 60 mil milhões USD em Obrigações do Tesouro e 35 mil milhões em títulos endossados a hipotecas é bastante superior ao ritmo de alívio do balanço levado a cabo entre 2017 e 2019, que era de 50 mil milhões por mês.

Na Ásia, a sessão também terminou manchada de vermelho pela divulgação das atas da Fed. No Japão, o Nikkei 225 caiu 1,77%, enquanto o Topix deslizou 1,72%. Xangai derrapou 0,99%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng mergulhou 1,31%.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 1,32% enquanto o Kosdaq mergulhou caiu 1,7%. Numa óptica mais ampla, o índice de acções da MSCI para a região da Ásia-Pacífico fora (que não contempla o Japão) deslizou 1,17%.