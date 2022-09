Europa aponta para ganhos ligeiros

As principais praças europeias estão a apontar para um início de sessão em terreno positivo, no dia em que é divulgada a inflação nos Estados Unidos, que, ao que apontam os analistas, deverá diminuir pelo segundo mês consecutivo.

Também Espanha e Alemanha divulgam os dados finais da inflação de Agosto.

Os futuros do Euro Stoxx 50 sobem 0,11%, depois dos principais índices terem registado ganhos nos últimos três dias.

Na Ásia, a negociação foi positiva, assinalando o quarto dia no verde, com os mercados da China e Coreia do Sul a retornarem de um feriado. O sector da tecnologia esteve a impulsionar as subidas.

Ao mesmo tempo, o presidente chinês, Xi Jinping, anunciou a sua primeira visita desde o início da pandemia à Ásia central, o que esteve contribuir para ganhos nas praças chinesas.

Pela China, o Shangai Composite subiu 0,3%, enquanto no Japão, o Nikkei avançou 0,1%. Em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 0,4% e, na Coreia do Sul, o Kospi pulou 2,6%.