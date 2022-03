Europa aponta para arranque de sessão no verde

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 estão a valorizar 0,8%, enquanto os futuros sobre o britânico FTSE sobem 0,5%, segundo noticiou o Jornal de Negócios.

Os investidores estão expectantes sobre a reunião do Conselho Europeu que arranca esta quinta-feira, a par do encontro da NATO que irão debater a crise na Ucrânia.

O mercado está ainda a digerir o discurso de segunda-feira de Jerome Powell, durante o qual o presidente da Fed disse estar pronto para tomar "as medidas necessárias", para combater a elevada inflação, estando disposto a subir de forma mais intensa e mais vezes as as taxas de juro, um pensamento reforçado pelos discursos posteriores do líder regional do banco central em St. Louis, James Bullard e a presidente da Fed de São Francisco, Mary Daly.

Na Ásia, as grandes protagonistas da sessão foram as ações japonesas, com o Nikkei a terminar o dia a subir 3%, impulsionado sobretudo pelos ganhos do Softbank (7,22%). O Topix avançou 2,33%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,33%, depois das ações da Xiaomi terem disparado 4,51%, após a empresa ter anunciado esta terça-feira um de recompra de ações a um preço agregado máximo de 1,28 mil milhões de dólares de acordo com a CNBC. Por sua vez Xangai valorizou 0,34%.