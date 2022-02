Europa amanhece em guerra e bolsas negoceiam em forte baixa. PSI-20 perde mais de 2% com afundanço de 5% do BCP

As bolsas europeias começaram a negociar na sessão desta quinta-feira em forte baixa, horas depois do início da invasão russa à Ucrânia, com ataques aéreos em várias cidades do país, sob condenação dos países europeus e dos Estados Unidos.

O Stoxx 600, que acompanha 600 empresas do Velho Continente, começou a negociar em queda de 3,15%. Os principais índices das grandes economias europeias arrancaram igualmente em território negativo: em Frankfurt, o DAX recuava 3,64%; em Paris, o CAC caía 3,56%; em Madrid, o IBEX perdia 3,47%; em Londres, o Footsie eliminava 2,28% do seu valor; e em Milão, o FTSE MIB depreciava 2,66%.

O PSI-20 afundava-se 2,79% para os 5279,64 pontos, com 16 cotadas a negociar em baixa. O BCP dava o maior trambolhão da manhã: o banco, com uma forte operação na Polónia, perdia 5,01% para os 0,17 euros. A Mota-Engil, igualmente presente na Polónia, recuava 3,8% para os 1,16 euros.

Na energia apresentavam perdas todas as cotadas: eliminavam valor a Galp (-3,64% para os 9,32 euros), a EDP (-2,36% para os 3,73 euros), a EDP Renováveis (-2,18% para os 17,47 euros), a Greenvolt (-3,33% para os 5,22 euros), e a REN (-1,39% para os 2,48 euros).

No papel, a Navigator perdia 2,84% para os 3,28 euros, a casa-mãe Semapa recuava 2,48% para os 11,82 euros, e a Altri depreciava 3,4% para os 5,40 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins, também com uma grande operação na Europa de Leste, cotava praticamente inalterada, em queda de 0,026%, para os 19,44 euros. A Sonae, por sua vez, caía 2,12% para os 0,95 euros por aço.