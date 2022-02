Europa abre no verde motivada pelo encontro entre Washington e Moscovo

A abertura de Joe Biden e Vladimir Putin para um encontro diplomático sobre a crise ucraniana levaram o mercado europeu a subir ligeiramente. O dia pode ainda ser marcado pela volatilidade já que esta sexta-feira expiram contratos de opções na ordem dos 2,2 biliões de dólares, noticiou o jornal de Negócios.



O Stoxx 600 segue a valorizar 0,21% para 465,59 pontos, reduzindo ligeiramente as perdas desta semana. O sector de "real estate" é o que está a demonstrar um desempenho mais expressivo (1,04%), seguido pelas mineiras (0,98%) e pelo sector alimentar (0,75%).



Entre os índices do Velho Continente, o espanhol IBEX valoriza 0,13%, o alemão DAX 0,29% e o francês CAC-40 0,49%. Londres sobe 0,33%, Amesterdão 0,05% e Milão 0,41%. Por cá, apesar de ter arrancado a sessão sobretudo penalizado pelo tombo de mais de 3% da EDP, o PSI-20 segue a tendência do bloco e está a valorizar 0,11%.



A sessão poderá ser marcada por alguma volatilidade, já que expirarão contratos de opções na ordem dos 2,2 biliões USD.



Apesar do ambiente volátil, os analistas estão confiantes e sustentam o seu entusiasmo nos lucros apresentados pelas cotadas europeias.