Euronext mantém composição do índice PSI-20 inalterado

A Euronext Lisbon, dona da bolsa de Lisboa, anunciou que manteve a composição do PSI-20 inalterado na revisão trimestral de dezembro de 2019. Em comunicado enviado às redações, a Euronext Lisbon explicou que o “comité do PSI tem o direito de alterar a seleção” das empresas, no caso de uma vir a ser removida por ter sido adquirida, por exemplo, até ao fecho dos mercados na quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019.

Assim, permanecem no PSI-20 as 18 cotadas portuguesas – Altri, Banco Comercial Português, Corticeira Amorim, CTT – Correios de Portugal, EDP, EDP Renováveis, Galp, Ibersol, Jerónimo Martins, Mota Engil, Nos, Pharol, F. Ramada, REN, Semapa, Sonae, Sonae Capital e Navigator.

Todos os anos são feitas três revisões ao PSI-20, em junho, setembro e dezembro, sendo que a revisão anual ocorre em março.