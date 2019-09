Eurogrupo vai analisar “o grau de preparação para o Brexit”

“Vamos abordar a situação económica. É um assunto importante. A situação é um pouco mista, com tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, além do Brexit”, indicou Mário Centeno, adiantando que o Eurogrupo vai “reanalisar o grau de preparação para a saída do Reino Unido, que vai ainda implicar algum trabalho”.

A reunião servirá ainda para debater a substituição de Benoit Coeuré no Banco Central Europeu, e serão também ouvidos os novos ministros das Finanças da Grécia e de Itália, na sequência dos governos formados nos dois países.

“Vamos ouvi-los quanto às prioridades políticas dos novos governos. Queremos compreender como os dois países querem traduzir nessas políticas o cumprimento dos compromissos que estabelecemos entre nós, em nome do crescimento económico e responsabilidade orçamental”, disse o também ministro das Finanças português.