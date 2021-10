Eurogrupo espera desaceleração da inflação em 2022

Os ministros da Economia e Finanças da Zona Euro consideram que o aumento da inflação não é um argumento contra a transição para fontes de energia renovável, no âmbito do plano comunitário de redução das emissões de CO2 para zero até 2050.

Os ministros da Economia e Finanças da Zona Euro reuniram-se esta segunda-feira no Luxemburgo, com a crise energética a dominar a agenda num contexto de escalada dos preços da energia, bem como de subida da inflação - que atingiu os 3,4% em Setembro.

Neste Eurogrupo, os ministros disseram concordar com as previsões do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia de que a aceleração da inflação é sobretudo temporária e que a subida dos preços irá abrandar no próximo ano.

Paschal Donohoe, que presidiu ao encontro no Luxemburgo, declarou em conferência de imprensa que houve também acordo quanto ao facto de o aumento da inflação não ser um argumento contra a transição para fontes de energia renovável, no âmbito do plano comunitário de redução das emissões de CO2 para zero até 2050.