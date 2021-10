EuroBic regista prejuízos de 7,4 milhões de euros com Isabel dos Santos ainda como maior accionista

O EuroBic voltou a registar prejuízos no primeiro semestre de 2021, mantendo a mesma tendência há praticamente um ano, à boleia do impacto do Luanda Leaks e do reconhecimento de perdas futuras em créditos concedidos no passado. Com a venda a arrastar-se, Isabel dos Santos continua a ser a principal accionista da instituição.

Depois de falhanços com o Abanca e um investidor libanês, foi lançado um concurso para a venda do EuroBic por parte de nove accionistas, um grupo que não inclui Isabel dos Santos. O banco já reforçou a sua liquidez, mas a alienação continua a arrastar-se.