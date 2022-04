Euro ganha terreno

O ouro promete terminar o mês de Abril no vermelho, à medida que o dólar ganha força motivado pelo facto de o mercado apontar para que a reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed) marcada para Maio.

Esta sexta-feira, a cotação do ouro está a subir 0,92% atenuando ligeiramente estas perdas para 1 911,96 USD por onça, aproveitando o alívio do dólar. Desde o início de Abril, o metal amarelo registou uma queda de quase 2%, segundo os dados compilados pela Bloomberg.

Nem os ETF (exchange traded funds) correlacionados com o ouro, que até então tinham registado fortes ganhos independentemente das perdas do “rei” dos metais, conseguiram escapar à queda e esta semana quebraram a sequência de 14 semanas consecutivas de ganhos, segundo a informação avançada pela agência norte-americana.

Por sua vez, o índice do dólar da Bloomberg que compara o “green cash” com 10 divisas rivais derrapa 0,40% para 103,20 pontos. Para além do ouro, quem também aproveita esta fraqueza é o euro que soma 0,42% para 1,0543 USD, depois de esta semana ter renovado mínimos de 2017.

Os investidores aguardam com expectativa a reunião da Fed marcada para os dias 3 e 4 de Maio. O presidente do banco central, Jerome Powell já apontou para a possibilidade de duas ou mais subidas de 0,5 pontos percentuais para conter a inflação.