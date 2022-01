Euro ganha força e está a subir há três sessões

A moeda única está a ganhar força esta semana e está a registar a terceira sessão consecutiva de ganhos. Nesta altura, o euro avança 0,27% face ao dólar, para 1,1473 USD, noticiou o Jornal de Negócios.

A libra esterlina, outra divisa de relevo no mercado europeu, regista também a terceira sessão de ganhos, a valorizar nesta altura 0,3% face ao dólar, para 1,3741 dólares.

Já do outro lado do Atlântico, o dólar consolida-se depois de ter atingido um mínimo de dois meses. Assim, o dólar recua 0,21% perante um cabaz composto por divisas rivais. O dólar está a negociar no vermelho há já três sessões.