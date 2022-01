Euro fez os europeus mais fortes, afirma Christine Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que o euro tornou “mais fortes” os europeus frente à crise, especialmente durante a pandemia, quando completam 20 anos da entrada em circulação das notas e moedas da divisa comum.

“Não há dúvida de que somos mais fortes graças ao euro”, escreveu Christine Lagarde num artigo de opinião publicado em alguns jornais europeus, nomeadamente o Frankfurter Rundschau (Alemanha), o Corriere della Sera (Itália) e o La Provence (França), por ocasião das celebrações do 20.º aniversário da moeda comunitária, assinalado no sábado.

Há 20 anos, em 1º de janeiro de 2002, milhões de europeus de 12 países começaram a transição, deixando para trás liras, francos, marcos e dracmas, entre outras moedas, para o euro.

Ao longo de duas décadas, o euro enfrentou graves crises e a própria sobrevivência da moeda chegou a ser colocada em causa, mas a líder do BCE mostrou-se convencida de que “os recentes choques económicos teriam sido ainda mais difíceis sem a estabilidade e integração que o euro deu” ao mercado único.

O euro tem “desempenhado um papel fundamental na coordenação da resposta na Europa” desde o aparecimento da pandemia, segundo Christine Lagarde, que lembrou o trabalho do BCE para assegurar as condições de financiamento da economia face à necessidade de apoiar vários setores que ficaram fortemente afetados com a COVID-19.