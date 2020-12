Euro em alta libra penalizada pelo impasse no Brexit

Por seu turno, o dólar ganha terreno pelo segundo dia seguido no índice da Bloomberg que mede o comportamento da divisa norte-americana face a um cabaz composto pelas principais moedas mundiais.

Já a libra deprecia pela segunda sessão seguida contra o euro, estando a ser pressionada pela incerteza no processo do Brexit numa altura em que o impasse persiste e em que se aproxima a passos largos o fim do período de transição.

A 1 de Janeiro próximo, se a União Europeia e o Reino Unido não tiverem fechado um acordo sobre a relação futura, as trocas comerciais entre os dois blocos passam a ser alvo de tarifas aduaneiras e controles alfandegários.