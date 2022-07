Euro desvaloriza face ao dólar e aproxima-se da paridade

O Euro esta a cair para os mínimos de 20 anos, com todos os sinais a apontar para uma recessão na Europa, de acordo com os analistas, ficando abaixo da paridade com o dólar.

A Bloomberg dá como 50% provável a hipótese de o euro atingir a paridade ainda em Agosto.

O dólar cresce 0,24% face ao euro e 0,42% face à libra. Contudo, o mercado do câmbio já está a reagir à crise política no Reino Unido, com a libra a valorizar após as notícias de que Boris Johnson deverá resignar ao cargo de primeiro-ministro ainda esta quinta-feira.

O índice do dólar da Bloomberg que compara a força da moeda norte-americana com 10 divisas rivais – sobe 0,26% para 106.823 pontos.

Os investidores estão às voltas com a possibilidade de a Rússia cortar o fornecimento de gás à Europa, mergulhando a região numa recessão. O choque económico dificultaria o endurecimento da política monetária por parte do Banco Central Europeu.