O euro segue a desvalorizar ligeiramente face ao dólar.

A moeda única perde 0,33% para 1,0228 dólares.

Por sua vez, o índice do dólar da Bloomberg que compara a nota verde com 10 divisas rivais - sobe 0,12% para 106,578 pontos.

O iene continua a ser o grade protagonista do mercado cambial, tendo valorizado face a todas as dez moedas do grupo, numa altura em que é esperada a visita da líder do Congresso dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan.