O presidente do BCE, que termina o seu mandato no final de outubro, acrescentou que houve um amplo acordo no conselho de governadores na análise da situação económica, mas houve divergências quanto às medidas a aplicar.

Durante a reunião, o BCE decidiu manter as suas taxas de juro nos níveis atuais e afirmou que pretende que continuem a este nível ou “mais baixas” durante um período alargado, abrindo caminho a uma possível descida.