Euro cai com investidores a beneficiarem o dólar

O euro recuou, com os investidores a apostarem no dólar norte-americano por ser considerado um refúgio seguro em momentos de incerteza avançou a Lusa.

Hoje foram divulgados dados considerados sobre a economia chinesa, mantendo-se a incerteza sobre o crescimento económico global.

A produção industrial da China cresceu 6,4% em termos homólogos, em Julho, abaixo das previsões dos analistas, que apontavam para 7,8%, indicou o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) do país asiático. Os dados ficaram também abaixo do aumento de 8,3% registado no mês anterior.

O crescimento da economia chinesa deve abrandar no segundo semestre devido às recentes inundações e às medidas de prevenção contra a -19, afirmou fonte do Governo chinês.

A economia chinesa segue uma “tendência de recuperação” em relação à desaceleração induzida pela pandemia, no ano passado, mas deve enfraquecer, após um primeiro semestre relativamente forte, admitiu Fu Linghui, porta-voz do GNE.