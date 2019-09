Euribor desce em todos os prazos e renova mínimos a três e a seis meses

O valor mais alto da Euribor a seis meses, desde Julho de 2018, foi atingido em 27 de Março deste ano (-0,227%). A Euribor a três meses, por sua vez, desceu 0,003 pontos, para -0,436%, face a sexta-feira, batendo igualmente um novo mínimo de sempre.

O máximo atingido pela Euribor a três meses, no último ano, foi registado pela primeira vez em 24 de Janeiro (-0,306%).

Quanto à Euribor a 12 meses, desceu 0,001 pontos para -0,384%, depois de no dia 21 de agosto ter batido um mínimo de sempre (-0,399%).

Desde Julho do ano passado, o valor máximo desta taxa foi alcançado, pela primeira vez, em 6 de fevereiro último, nos -0,108%.

As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses entraram em terreno negativo em 2015, em 21 de abril, 06 de novembro e 05 de fevereiro, respectivamente.

A evolução das taxas de juro Euribor está relacionada com as subidas ou descidas das taxas de juro directoras do Banco Central Europeu (BCE).

Recentemente, têm estado a acentuar o valor negativo depois da indicação de Frankfurt de que vai manter as taxas de juro directoras em níveis baixos, em vez das subidas que se perspetivavam, e de que podem mesmo voltar a baixar perante a pouca solidez do crescimento económico da zona euro.