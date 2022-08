EUA sancionam empresa de moedas digitais acusada de lavar dinheiro de crimes

Os EUA impuseram na segunda-feira sanções financeiras ao ‘misturador de moedas digitais’ Tornado Cash, acusado de envolvimento na lavagem de sete mil milhões de dólares via estes activos desde 2019, incluindo em ligação com a Coreia do Norte.

“O Tesouro sanciona o Tornado Cash, um ‘misturador de moedas virtuais’ que lava dinheiro obtido com crimes informáticos, incluindo os cometidos com vítimas nos EUA”, declarou o subsecretário do Tesouro para os assuntos do terrorismo e das informações financeiras, Brian Nelson, em comunicado.

O Tornado Cash foi criado em 2019.