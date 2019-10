EUA e China chegam a um acordo parcial

Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo parcial nesta sexta-feira, 11. Ambos os países delinearam um acordo comercial parcial, anunciou Donald Trump no final de um encontro com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, em Washington.

Este acordo gera uma trégua na guerra comercial, que já dura há mais de 15 meses. Segundo a Bloomberg, essas negociações entre as duas maiores economias do mundo estabelecem as bases para um acordo mais amplo.

O pré-acordo prevê que a China faça algumas concessões no âmbito agrícola enquanto os Estados Unidos se comprometem a aliviar parte das tarifas aduaneiras que têm vindo a aplicar.

O acordo é provisório e está sujeito a alterações enquanto Trump se prepara para se encontrar com o vice-primeiro-ministro da China Liu He mais tarde, nesta sexta-feira.