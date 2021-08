Estudantes universitários debatem papel do Mercado de Capitais no desenvolvimento da economia

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) no âmbito da promoção do Mercado de Valores Mobiliários (MVM) realiza de Terça-feira até Quinta-feira próxima, em Luanda, o Plano Nacional de Férias para Estudantes Universitários com o tema “O Papel do Mercado de Capitais no Desenvolvimento da Economia”, numa parceria com a Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola (AEUPA).

A “Regulação e Supervisão do MVM com vista à Protecção do Investidor” será o grande tema de debate do segundo dia do evento, que ocorrerá via teleconferência e cujo prelector será Miguel Maienga, chefe de Divisão da Produção Normativa da CMC. Já o tema dos “Mecanismos de Financiamento e Investimento existentes no Mercado de Valores Mobiliários” será abordado, igualmente via teleconferência, no terceiro e último dia e vai ser apresentado por Ludmila Dange, directora do Gabinete de Desenvolvimento do Mercado da CMC.

O evento reserva ainda intervenções da presidente do Conselho de Administração da CMC, Maria Uini Baptista, que realizará a aula magna sobre “O Papel do Mercado de Capitais no Desenvolvimento da Economia”.

A abertura do evento, segundo o Jornal de Angola, deverá ser presidida pelo secretário de Estado do Ensino Superior para Ciência, Tecnologia e Inovação, Domingos da Silva Neto.