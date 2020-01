Estímulos à economia chinesa levam optimismo a Wall Street

Wall Street viveu um dia de ganhos na primeira sessão do ano com os estímulos à economia chinesa a marcarem a tendência otimista dos investidores.

O Banco Popular da China começou o novo ano com o anúncio de uma redução da quantia de reserva que os bancos do país precisam para apoiar a economia, uma medida que injectará cerca de 800 mil milhões de yuans (cerca de 115 mil milhões de dólares) em liquidez na economia local.

Esta redução da quantia de reserva irá efectivar-se a partir de 6 de janeiro, altura em que coeficiente de reservas passará a ser de 12,50% para as grandes entidades bancárias e de 10,50% para os prestadores de menor envergadura.

Aliás, a China está na génese do optimismo registado nas negociações dos principais índices de Wall Street já que as tensões comerciais entre Washington e Pequim parecem estar a amenizar-se com a assinatura da primeira fase do acordo comercial já este mês.

Entre os setores abrangidos pelo índice S&P 500’s está o tecnológico .SPLRCT e o industrial .SPLRCI, sendo que ambos estão muito expostos à economia chinesa.

O Dow Jones Industrial Average .DJI evoluiu 1.16% para 28,868.8 pontos, o S&P 500 ganhou 0.84% para 3,257.85 pontos e o Nasdaq Composite foi o que registou os maiores ganhos: mais 1.33% para 9,092.19 pontos.