“Estamos focados na procura de soluções para apoiar o empreendedorismo”

ECONOMIA 4.0: DESAFIO INCONTORNÁVEL

A Economia 4.0 é um desafio incontornável que a banca angolana tem de implementar, procurando adaptar-se a uma nova realidade que visa em simultâneo a modernização e a rentabilidade assente num melhor serviço ao cliente – mais fácil, mais intuitivo, mais próximo. Será com base neste paradigma que poderemos contribuir para elevar a taxa de bancarização e o conhecimento da realidade financeira do País junto da população em geral.

BANCA DIFERENTE Estamos perante uma mudança operacional e funcional. A digitalização dos diversos meios de pagamento, por exemplo, mudou profundamente o relacionamento dos clientes com os bancos, tornando-o mais imediato e confiável. GANHOS PARA TODOS Bancos e clientes beneficiam da racionalização de custos, melhoria dos processos, e, consequentemente, eficiência em todas as operações. Temos agora um sistema bancário que oferece produtos e serviços diferenciados e ajustados ao perfil de cada um dos seus clientes e que procura, de facto, satisfazer as suas necessidades e expectativas em tempo real. MERCADO DE CAPITAIS FINANCIA INOVAÇÃO O mercado de capitais, por si só, constitui uma peça primordial para os investimentos e aplicações financeiras a realizar pelas seguradoras e pelos fundos de pensões. A necessidade de investimentos contínuos que a nova economia requer, em função da velocidade da inovação tecnológica a que assistimos, conduz a que o mercado de capitais seja uma fonte e um dos primeiros veículos na captação de fundos, bem como na alavancagem financeira para os investimentos a realizar.

BANCA E MERCADOS COMPLEMENTAM-SE

A sustentabilidade do financiamento da economia, com recurso à intermediação do sistema financeiro, pressupõe a complementaridade entre o crédito bancário e a mediação do mercado de capitais. A concessão de crédito pressupõe níveis adequados de solvência das empresas, pelo que o património pessoal dos empreendedores é um factor restritivo ao desenvolvimento dos negócios e, neste caso, o mercado de capitais pode auxiliar no reforço dos capitais próprios. A banca auxilia na estruturação destas operações, quer de capital próprio

(acções), quer de capital alheio (obrigações) e a sua colocação junto do público – directamente ou através dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC). O Banco BNI e a sua participada BNI Asset Management têm uma estrutura preparada para desenvolver e operacionalizar novas soluções de financiamento para projectos empresariais, inclusive provenientes de empreendedores. FOCO NO EMPREENDEDORISMO Estamos focados na procura de soluções que permitam apoiar o empreendedorismo.

Actualmente, o financiamento às startups é feito através da banca e das empresas de microcrédito, que continuam a prestar apoio a pequenos projectos empresariais, sendo que para estratégias de financiamento que incluem o mercado de capitais é necessário criar, por exemplo, linhas de co-financiamento, com limite de investimento que permitam que os investidores interessados analisem a viabilidade de determinados projectos.

BNI PAGA JÁ: SERVIÇO MADE IN ANGOLA O BNI PAGA JÁ

é um serviço que nasceu de uma parceria com um startup angolana e que tem na sua génese a vontade de facilitar o dia-a-dia das empresas, permitindo aos seus clientes fazerem pagamentos de forma segura e confortável, mediante a disponibilização de uma Entidade e de uma Referência, via num ATM da Rede Multicaixa, ou através do BNI Net, ou ainda, caso não sejam clientes BNI, no internet banking do seu banco. O serviço permite também aos clientes empresariais o envio de notificações de pagamento, por SMS ou e-mail, bem como notificações com a confirmação dos pagamentos recebidos.

BANCO MAIS DIGITAL

No nosso hub tecnológico estamos a trabalhar numa versão melhorada da nossa solução de internet banking para empresas, tornando a gestão da tesouraria dos clientes cada vez mais fácil e integrada. A grande novidade é a uniformização da experiência do cliente quer utilize a APP BNI Net ou o internet banking. Estamos igualmente a iniciar um projecto que vai permitir aos nossos clientes entrarem em contacto directo com a nossa equipa do Contact Center, através do web chat e do WhatsApp. Esta solução vai estar disponível no portal do Banco BNI e no BNI Net e estará integrada com a actual aplicação do Contact Center