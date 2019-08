Estados Unidos e China retomam negociações em Setembro

O representante do Comércio e o secretário do Tesouro dos EUA, Robert Lighthizer e Steven Mnuchin, respectivamente, reuniram-se com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, em Xangai, no primeiro frente-a-frente desde que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping acordaram um segundo período de tréguas, no mês passado.

“Ambos os lados realizaram um diálogo franco, eficaz e construtivo sobre as principais questões de interesse económico e comercial comum”, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Os representantes falaram “do aumento pela China da compra de produtos agrícolas dos EUA, com base nas necessidades nacionais”, e que os Estados Unidos devem “criar condições favoráveis” para essas aquisições, detalhou a agência.

Logo após a delegação norte-americana chegar a Xangai na terça-feira, Donald Trump escreveu no Twitter que o país asiático estava a faltar com o compromisso de comprar mais produtos agrícolas aos EUA.

Trump alertou, esta semana, que pode não haver acordo antes das próximas eleições presidenciais dos EUA, marcadas para novembro de 2020. E avisou que, se for reeleito, será “muito mais duro” com Pequim.