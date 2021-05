Estado emitiu BT no valor de 391,6 mil milhões Kz em dois meses

O Estado emitiu bilhete do tesouro (BT) no valor de 391,6 mil milhões de Kwanzas no terceiro trimestre de 2021, reflectindo um aumento de quase 941%, face ao período homólogo, segundo cálculos do Mercado com base na informação divulgada pelo Departamento de Mercados e Activos (DMA) do Banco Nacional de Angola (BNA).

No primeiro trimestre de 2020, como indicam os dados disponibilizados pelo DMA, o Estado chegou a emitir BT no valor de 37,6 mil milhões Kz. Em termos comparativos, no mesmo período de 2021, o recurso ao respectivo instrumento da dívida é mais de cerca de 354 mil milhões Kz.

Pelo volume de emissão em dois meses (Fevereiro e Março), analistas acreditam que o Estado se viu obrigado a adoptar medidas desaconselhadas, no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND – 2018/2022) que alerta para “a necessidade de contenção da dívida pública”.

Estudos recentes indicam que em 2020 a dívida pública angolana tinha batido 140% do Produto Interno Bruto (PIB).

A recomendação, defendem, é resultante da experiência adquirida durante o anterior PND (2013- 2017), que em face da escassez de financiamento o Estado foi obrigado a redefinir prioridades de investimento público e a imprimir rigor na execução dos grandes projectos, a fim de assegurar a afectação dos recursos públicos.

O recurso ao citado instrumento da dívida pública (interna), segundo ainda os analistas, também contrasta com as medidas adoptadas no Programa de Estabilização Macroeconómica de 2018 pelo Executivo, integradas no PND 2018 – 2022, a fim de alavancar o sector empresarial privado.

O Estado também se tinha comprometido a reduzir a emissão de títulos da dívida de curta e média maturidade (BT) com vista a desestimular a apetência dos investidores. “A intenção era de obrigar as instituições financeiras, sobretudo os bancos comerciais a ceder mais crédito à economia”, explicou Manuel Duarte, economista.

A promessa está longe de acontecer porque o Estado ainda é o principal concorrente dos empresários, no que tange ao recurso ao financiamento bancário. “Os bancos comerciais sentem-se mais seguro em financiar projectos públicos, por via de aquisição de BT, do que ceder crédito a um particular. Primeiro é mais rentável e segundo porque é mais seguro”.

Ainda no âmbito do Programa de Estabilização Macroeconómica para 2018, se tinha chegado à conclusão de que mais de 70% da rendibilidade da banca era resultado do investimento na dívida pública e da actividade cambial. “Só menos de 30% provinha da intermediação financeira, razão pela qual era necessário reduzir a emissão de BT”.

Passados quase quatro anos desde a divulgação do Plano de Estabilização Macroeconómico, defendem especialistas, o recurso à dívida pública interna continua a ser um dos principais meios de financiamento do défice orçamental e maior negócio das instituições financeiras bancárias com maior incidência para os bancos de grande dimensão. Tal facto tem dificultado a canalização de verbas ao sector empresarial privado por via do crédito.

O Estado recorre à emissão de títulos da dívida pública com a finalidade de financiar a despesa pública, principalmente os programas de investimentos públicos e outros de interesse nacional, enquadrados no Plano de Desenvolvimento Nacional do País.

“Daí a razão de se ter registado um aumento da emissão de BT no primeiro trimestre de 2021, quando comparado ao mesmo período de 2020”, disse David Alberto que considera normal o volume emitido, pelo facto de não pôr em causa a sustentabilidade da dívida.

O recurso à emissão de títulos da dívida pública de curto prazo, avança, indica que o Estado precisava de dinheiro (com urgência) para custear despesas públicas, num momento particularmente difícil como este, atormentado pela pandemia do coronavírus.

“Independentemente da qualidade das despesas, o recurso ao instrumento da dívida pública é um procedimento normal, desde que haja sustentabilidade. O Japão, uma das maiores economias do mundo, é o país com a maior dívida pública”.