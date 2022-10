Especialistas defendem atribuição de benefícios fiscais aos seguros

O mercado segurador não usufrui de benefícios fiscais quaisquer atendendo à especificidade do negócio que desenvolve, afirmou Joana Dâmaso, Tax Sénior Manager na área de consultoria fiscal da Ernst & Young (EY), referindo que em relação aos fundos de pensões era expectável que o País consagrasse um regime fiscal específico mais abrangente.

De acordo com a Tax Sénior Manager, há muito que se discutia a necessidade de serem criados benefícios fiscais à poupança que tornassem o mercado segurador mais atractivo, quer na perspectiva dos clientes, como das próprias companhias de seguros e as sociedades gestoras de fundos de pensões.

Assim sendo, continuou, perspectivando-se que este mercado se torne cada vez mais maduro, considerando a expectável evolução do próprio mercado de capitais, é positivo o País ter criado um enquadramento fiscal especial para os fundos de pensões.

“Me refiro ao regime fiscal específico para os seguros de vida de capitalização constante no Código dos Benefícios Fiscais, mediante a aprovação da Lei n.º 8/22, de 14 de Abril) ”.

Para Joana Dâmaso, estes benefícios visam incentivar a subscrição dos produtos de seguros e fundos de pensões, o que é de especial importância num mercado com potencial de crescimento como o mercado segurador angolano.

Por outro lado, Domingos Matamba, actuário e responsável do comité para o Fundo de Pensões na Associação Angolana de Actuários (AAAT) sublinhou que urge a criação e institucionalização de um regime fiscal próprio para os fundos de pensões, assegurando dessa forma uma redução da carga fiscal incidente aos activos que compõem as carteiras dos fundos.

Domingos Matamba diz que apesar do regime fiscal favorável, ainda assim, mantém-se a questão controversa quanto à tributação das contribuições e consequentes pagamentos de pensões e reembolsos na esfera dos participantes dos fundos de pensões.

Ainda segundo a Tax Sénior Manager da EY Angola, Joana Dâmaso, a criação de um regime fiscal específico para os seguros de vida de capitalização vai fazer com que este tipo de produtos possa ser estudado, estruturado e comercializado, trazendo mais dinamismo ao mercado segurador.

Regime fiscal atractivo

Quanto aos fundos de pensões, continuou, os benefícios que o sector passou a gozar com a publicação do Código dos Benefícios Fiscais são um claro avanço para a criação de um regime fiscal mais atractivo para estes veículos de captação de poupança de longo prazo.

Joana Dâmaso entende que poderia ter-se ido mais longe e consagrado um regime fiscal específico mais abrangente, que incluísse (como acontece com os Organismos de Investimento Colectivo) a isenção do Imposto Predial total sobre as rendas e isenção total de Imposto sobre Aplicação de Capitais (IAC) para os rendimentos pagos pelos fundos de pensões.

No entanto, Domingos Matamba considera que a carga fiscal favorável aos fundos de pensões teve em conta os princípios orientadores: equidade, simplicidade e eficiência fiscal, pois, os fundos de pensões têm vindo a adquirir uma importância crescente na utilidade social dos investimentos, contribuindo para o crescimento da poupança, aumento do emprego e dinamização do mercado de capitais.

O actuário defende que a forma como o sistema fiscal trata os activos que compõem as carteiras de investimentos é um aspecto muito importante para os investidores e participantes.

Ainda segundo Domingos Matamba, os impostos podem influenciar as tarifas/preços dos produtos, o que afecta as escolhas dos sujeitos passivos na aquisição de certos produtos/bens em detrimento de outros.

“O objectivo de qualquer regime fiscal é assegurar que os impostos sejam menos distorcionários. “Neste quesito o novo código de benefício fiscal constitui um avanço no sentido de uma tributação mais justa e eficiente”, concluiu.