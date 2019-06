Especialistas cépticos quanto aos resultados do PAC

Os especialistas consultados pelo Mercado, mostraram-se cépticos quanto aos resultados do actual Projecto de Apoio ao Crédito (PAC) que vem em substituição do Programa

Angola Investe (PAI) para o período de 2019-2022, que visa facilitar o acesso ao financiamento dos projectos de investimento que contribuam para a produção dos 54 produtos da cesta básica inseridas no âmbito do PRODESI.

Ao Mercado, o economista Francisco Paulo, refere que o PAC vai ter os mesmos problemas que teve o Angola Investe e, nesse sentido, o Governo deveria trabalhar mais na reforma do Ministério da Justiça e dos tribunais. Pois para que os bancos concedam crédito, a regularização de títulos de propriedades é crucial.

“Os cidadãos não conseguem obter os títulos de propriedade nem já de uma motorizada, ou de viaturas muito menos das residências ou terrenos que poderiam servir com garantia perante a banca. No caso em que há títulos, os bancos têm enormes dificuldades em executar as garantias devido a morosidade nos tribunais”, finaliza o economista.

Por sua vez, o também economista António Estote, concorda com Francisco Paulo no que diz respeito as dificuldades de implementação do PAC quando comparado ao já extinto Angola Investe.

“O PAC padecerá das mesmas dificuldades de implementação comparativamente ao Angola Investe, a história económica de Angola atesta que os projectos de facilidade ao crédito herdam os mesmos vícios dos seus antecessores.

Todavia, é possível mitigar e quiçá eliminar tais vícios, tudo depende da vontade política e do engajamento dos operadores do PAC, sobretudo o empoderamento do Instituto Nacional de Apoio as Médias e Pequenas Empresas (INAPEM)”, diz o economista.

E quando questionado sobre o impacto da subsidiação a microempresas no âmbito da consolidação fiscal em curso no País, o economista considera que a mesma deve ser analisada pela redução líquida da despesa, ou seja, o saldo entre as reduções e os aumentos das despesas e não pela redução indiscriminada da despesa como um todo.

“Desta forma, no curto prazo, esta modalidade de financiamento com recursos do OGE para apoio ao desenvolvimento de microempresas e cooperativas familiares será contraproducente com os objectivos de consolidação fiscal, se a redução das despesas com características permanentes for inferior aos aumentos com despesas com características eventuais, no qual enquadra-se esta modalidade de financiamento”, considera António Estote.

Consumidores com mais opções

O presente projecto tem como um dos seus principais objectivos o alargamento do mercado de bens e serviços, a substituição das importações e a diversificação das exportações, assim sendo, António Estote considera que este objectivo será alcançado se, por um lado o INAPEM conseguir orientar os projectos para eliminar as limitações e concluir toda cadeia de valor de cada produto.

“Por outro lado, não perder o foco no propósito- aumento da produção, desta forma o indicador de controlo chave é o aumento da produção em quilograma e não o volume de crédito concedido, número de empresas abrangidas, número de processos recebidos ou tratados”, remata o economista.

No que diz respeito aos factores críticos de sucesso dos projectos de investimentos a serem financiados por este mecanismo de apoio do Estado, nomeadamente os relacionados com o ambiente de negócios, com as infra-estruturas físicas de apoio à produção, bem como com as condições e termos dos financiamentos bancários, serão assegurados em sede das diferentes iniciativas que se encontram em curso de implementação nos respectivos domínios do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022.