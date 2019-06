Especialista alerta sobre a necessidade da fiscalização permanente

O Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel (SORCA) não é uma realidade em Angola. As autoridades estão aquém

de uma verdadeira fiscalização, considerou o especialista em seguros e director Comercial da Confiança Seguros.

Para Júlio Matias, as autoridades devem proceder a uma fiscalização mais acentuada e regular de modos a diminuir as assimetrias entre aqueles automobilistas que verdadeiramente pagam e aqueles que não cumprem com as suas obrigações.

“Não sabemos, ao certo, as verdadeiras razões de as autoridades deixarem de fiscalizar de forma permanente este seguro, porque este facto encoraja a condução ilegal e deixa de regular aqueles que se furtam em subscrever as apólices de seguro automóvel”, disse. Júlio Matias nota igualmente que o fraco índice de educação financeira existente no País, a má qualidade dos serviço prestados por algumas seguradoras, os inúmeros encargos diários dos cidadãos e outros factores de índole económica e financeira, contribuem para o afastamento na subscrição desteseguro e outros serviços afins.

