Espanha envia 90 mil cartas a empresas e pede que se preparem para um ‘hard Brexit’

Apesar de ainda suspenso na confusa situação política no Reino Unido, os preparativos para um ‘hard Brexit ‘continuam. E em Espanha, 90 mil empresas exportadores receberam uma carta do Ministério das Finanças aconselhando-as a prepararem-se para o pior cenário.

De acordo com o El País, Pedro Sánchez, convocou esta semana os seus ministros para actualizar o plano de contingência espanhol em caso de um Brexit sem acordo. A carta do Ministério das Finanças segue-se a uma série de encontros que foram promovidos pelo Governo espanhol entre representantes dos Ministérios das Finanças, Negócios Estrangeiros, e Agricultura, entre outros, com dezenas de grandes empresas e com exportadores com interesses no Reino Unido, para se prepararem para o divórcio”

A principal preocupação já não são as questões aduaneiras, mas sim as exigências sanitárias para as empresas do sector alimentar, já que a exportação de carne deverá cumprir novos requisitos ao acabar o vínculo comum da UE. E o mesmo se passa com medicamentos e outros produtos químicos.

Segundo o jornal espanhol, os planos do Executivo de Madrid estão “em contínua revisão”, aproveitando o prazo que o actual primeiro-ministro britânico definiu para o Brexit – 31 de outubro – o que ainda deixa uma folga de mais de mês e meio para as adaptações finais.