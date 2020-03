Equipa do FMI visita Moçambique para debater reinício do programa de assistência

Gerry Rice confirmou que o FMI recebeu um “pedido formal” de Maputo para um programa de assistência e adiantou que a equipa técnica discutirá com as autoridades moçambicanas o reinício do programa de assistência, congelado em 2016 quando foi conhecida a questão das chamadas “dívidas ocultas”, empréstimos contraídos por duas empresas públicas com aval do Estado concedido à margem da lei.

O porta-voz disse que os problemas fundamentais de Moçambique são conhecidos, como sejam a dívida pública e um empenho na consolidação fiscal a médio prazo, preservando em simultâneo a despesa social e em infra-estruturas.

Rice disse também ser fundamental fortalecer a capacidade governativa do país, de forma a assegurar que os recursos públicos escassos são efectivamente utilizados para benefício das vidas dos cidadãos do país.

O governo de Moçambique, na pessoa do ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, anunciou no final de Fevereiro ter apresentado ao Fundo Monetário Internacional um pedido formal de apoio ao Orçamento de Estado.