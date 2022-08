A seguradora ENSA tem mais de 200 mil milhões Kz para investir no Mercado de Capitais, a informação foi avançada hoje pela directora Técnica da ENSA, Dádiva Malanga, que falava no fórum Mercado de Capitais e o sector dos seguros e Fundos de pensões.

Durante o painel de debate que teve como tema “Oportunidades e Desafios do Mercado de Capitais na óptica das Seguradoras e Fundos de Pensões”, Dádiva Malanga, afirmou ainda que o valor é referente apenas aos fundos de pensões que equivalem a dois terços do valor total dos activos.

A Directora disse que o objectivo é andar de mãos dadas com a CMC e para tal os desafios devem ser ultrapassados.

A presidente do Conselho de Administração da CMC, Maria Uini Baptista que falou na abertura do referido fórum sublinhou que a regulamentação da actividade seguradora e fundo de pensões já permite uma participação mais activa no mercado de capitais enquanto investidores institucionais.

“Foram já adoptadas algumas medidas de incentivos e mobilização dos investimentos de destacar a redução do capital social das seguradoras e a retirada dos limites ao investimento”, avançou.

De acordo com a PCA até finais do primeiro semestre de 2022 o montante investido pelos investidores institucionais em instrumentos da dívida ronda cerca de 360 mil milhões kz, sendo que empresas ligadas ao fundo de pensões representaram cerca de 4% deste total.

Maria Uini Baptista apelou para uma participação mais activa das empresas do sector no mercado de capitais e que canalizem o montante disponível para os instrumentos já existentes no mercado de capitais