Ensa melhora desempenho operacional

De acordo com o relatório da gestão, este resultado deve-se à continuidade da implementação do Plano Estratégico 2020-2022.

No semestre em avaliação, a seguradora diz ter registado uma diminuição da taxa de sinistralidade de 33 para 31%.

Os prémios brutos emitidos, por sua vez, ascenderam 49,6 mil milhões de Kz com destaque para o Seguro de Petroquímica, que se manteve em linha com o anterior; o Seguro de Doença, teve um aumento de 21,5%, passando o seu peso, no total de prémios brutos, de 22,1 para 28,7%.

Quanto aos Seguros de Acidentes de Trabalho e Automóvel, ambos registaram uma ligeira diminuição face ao período homólogo, de 5,2 e 8,3% respectivamente, mas mantendo o peso de 14,9 e 3,9% na globalidade face ao ano anterior.

Segundo as contas semestrais, o volume de indemnizações cifrou-se em 15,7 mil milhões de kz, uma redução de 7,0% face ao período homólogo (o que se traduz numa redução da taxa de sinistralidade) com destaque para o Seguro de Petroquímica que apresentou uma diminuição de 47,4% relativamente ao período transacto, passando o seu peso, no total das indemnizações, de 32,5 para 18,9%.

Entre Janeiro e Junho do presente ano, face à política de melhoria da eficiência e em linha com o Plano Estratégico 2020-2022, as despesas da Ensa sofreram uma redução de 16,7% face ao período homólogo.