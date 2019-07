Eni aponta Angola como um dos “principais sucessos” na exploração

“Uma nova campanha de exploração com sucesso levou a várias descobertas no Bloco 15/06, onde a Eni é o operador, com uma quota de 36,8%, com perspectivas positivas nos poços de Ndungu e Agidigbo, que representam a segunda e terceira descobertas desde o início do ano, no seguimento da descoberta em Agogo, a quinta desde que foram retomadas as actividades de exploração em 2018”, lê-se na parte das contas semestrais dedicada aos “principais sucessos de exploração”.

De acordo com a petrolífera italiana, “os recursos totais descobertos são de 1,8 mil milhões de barris” em Angola, o equivalente a mais de três anos da produção total de Angola actualmente.

Sobre as perspectivas de produção de hidrocarbonetos para o resto do ano, a Eni mantém a intenção de aumentar a produção em 2 a 2,5%, antecipando um preço do barril na ordem dos 62 dólares, informou a Lusa