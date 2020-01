ENI Angola inicia extracção de mais 10 mil barris de petróleo por dia

O comunicado informa que a intenção relativa a este campo é atingir, nos próximos meses, uma produção de 20 mil barris de petróleo/dia.

A ENI Angola é operadora do Bloco 15/06 desde 2006, com uma participação de 36,84%, sendo os outros parceiros a Sonangol P&P com 36,84% e a SSI Fifteen com 26,32%.

As descobertas ocorridas no Bloco 15/06, nos períodos de pesquisa de 2006/2011 e 2011/2014, levaram à efectivação de dois projectos denominados Pólo Oeste e Pólo Este (West Hub e East Hub), através da instalação de duas Unidades Flutuantes de Produção, Armazenamento e Descarga (FPSO), que iniciaram a produção, respectivamente, em 2014 e em 2017.