ENH e MozGas preparam prospecção e pesquisa na bacia de Moçambique

A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) de Moçambique e a MozGas UK, de capitais britânicos, vão realizar actividades de prospecção e pesquisa no bloco Mazenga, noticiou a Lusa.

“Por agora, as concessionárias deverão cumprir os trabalhos predefinidos, que incluem avaliação dos dados já existentes, reprocessamento e aquisição sísmica 2D, o que poderá levar posteriormente à abertura de furos de pesquisa”, declarou Carlos Zacarias, presidente do Instituto Nacional de Petróleos.

A MozGas UK possui 80% de participações no bloco e a ENH detém 20%, estando em curso o reprocessamento dos primeiros dados obtidos, no último ano. Na primeira fase das análises preliminares, mais de três mil quilómetros de dados sísmicos e outras informações do bloco.