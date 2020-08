ENDIAMA lança ''A voz do mineiro'' na Lunda Norte

Um programa de interacção e prestação de contas públicas das empresas mineiras denominado "A voz do mineiro" foi lançado, esta quarta-feira, no município de Chitato, província da Lunda Norte, pela Empresa Nacional de Diamantes de Angola (ENDIAMA), numa parceria com a Rádio Nacional de Angola (RNA).