Empresas vão receber 429 mil milhões Kz em pagamento de atrasados desde 2017

dutos ou serviços ao Estado no quinquénio 2013/ 2017 vão receber, durante o ano em curso, pelo menos 429 mil milhões Kz no âmbito da estratégia de regularização de atrasados levada a cabo pelo Executivo. Segundo o programa do Governo para a eliminação dos atrasados até 2021, em linha com as metas do FMI, foi estabelecido como meta prioritária a regularização de todos os atrasados registados no SIGFE acumulados até o final de 2017, avaliados em cerca de 179 mil milhões Kz (42% do valor supracitado), tendo como data limite o final do Iº trimestre de 2020.

No que diz respeito a regularização dos atrasados não registados, o programa prevê a regularização de um montante na ordem dos 250 mil milhões de kz (equivalente a 58%) durante o ano de 2020. De acordo com o documento do Ministério das Finanças, no início de 2019, o stock estimado de atrasados cifrava-se em 1,24 biliões Kz, dos quais 61%, ou seja, 757,7 mil milhões kz não estavam registadas no SIGFE. Até Novembro foi regularizado e pago um valor global de 393.6 mil milhões kz.

Este valor resulta da celebração de 314 acordos de regularização de dívida estabelecidos entre o MINFIN e as empresas credoras, no montante de 335.5 mil milhões Kz bem como o pagamento de 8.461 Ordens de Saque de anos passados, inscritas no SIGFE, no valor de aproximado aos 58 mil milhões Kz.

